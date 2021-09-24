Dolar, zirveyi 8,85'in üzerine çıkardı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türk Lirası varlıklarda Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz indirimiyle başlayan değer kaybı bugün de sürüyor. Dün 8,80'i aşan dolar/TL, bu sabah piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini hızlandırdı ve kademeli olarak 8,85'in üzerine tırmandı. Döviz kurlarında, dün yaşanan yükselişlerin ardından yerli döviz hesaplarından satış gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Kur sabah saatleri itibariyle, gün içi en yüksek seviye olarak 8,8563'ü gördü. Bu seviye şimdilik dolar/TL için tarihi zirve olarak kayıtlara geçti. Euro/TL'de ise dün görülen 10,33 düzeyi bugün 10,41'e taşındı.

1 milyar doların üzerinde satış geldi

Dün yaşanan hareketlilikte yurt içinden gelen döviz satışları, yükselişi sınırlandırmış kurun 8,80'in altında kalmasını sağlamıştı. Reuters'ın ulaştığı toplam 4 işlemcinin tahminlerine göre dün lokaller 1 ile 2 milyar dolar arasında döviz satışı gerçekleştirdi. Döviz satışları hem kurumsal hem de bireysellerde görüldü.

Borsada satışlar devam ediyor

Türk Lirası'nda kan kaybı yaşanırken hisse senetleri piyasasında satış ağırlıklı işlemler devam ediyor. Borsa İstanbul'da BİST-100 Endeksi, dün yaşanan kayıpların bir kısmını telafi etse de bugün de satıcılı açıldı. BİST 100'deki hisse senetlerindeki ortalama kayıp yüzde 0,5'ler düzeyinde. Dün 1.400 puanın üzerinden tutunan endeks, bu seviyeyi bugün aşağı yönlü kırdı.