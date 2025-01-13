ABD doları, euro ve sterlin karşısında 2 yılın en zirvesine çıktı

Dolar, Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinden bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Son olarak cuma günü açıklanan ve beklentilerden çok daha güçlü gelen ABD istihdam verilerinin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme ihtimalini daha da azaltmasının ardından yükselişe geçti.

Bölgesel Asya para birimleri de önemli bir baskı altında kaldı. Hindistan rupisi seansın başlarında bir kez daha rekor düşük seviyeyi gördü ve önemli değer kaybının enflasyonu tetikleyebileceği endişesini artırdı. Yuan'da devam eden zayıflık, Çinli yetkililerin ABD ticaret tarifelerinin endişeleri artırması nedeniyle para birimini savunma sözü vermesine neden oldu.

ABD para piyasaları şu anda 2025 yılında sadece bir faiz indirimi fiyatlıyor.

ING'nin küresel piyasalar başkanı Chris Turner bir notunda, “Piyasa için şu anda en büyük soru, Fed'in bu yıl gerçekten hiç faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığı” dedi.

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin azalması, Euro Bölgesi ve İngiltere gibi diğer büyük ekonomilerin duraksamasıyla tezat oluşturuyor ve bu da dolar için itici güç oluyor.

Dolar yukarı yönlü seyir izliyor

ABD para birimi, Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinden bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor. Trump'ın gümrük tarifeleri ve vergi indirimleri gibi politikalarının enflasyonu körüklemesi ve bunun da faiz indirimi beklentilerini daha da sınırlaması bekleniyor.

Turner, doların gücü ve yükselen ABD tahvil getirilerinin “finansal sistem üzerinde baskı oluşturduğunu”, İngiltere tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını ve Çin yuanının dolar karşısında 16 ayın en düşük seviyelerine yaklaştığını söyledi.