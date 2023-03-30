Bank Of America'dan dolar/TL tahmini

Bank of America ekonomistleri Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı rapora göre; gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin Dolar/TL ’nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre; raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"- Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz.

- Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50’ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28’i aşarak, yüzde 29-yüzde 30’da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."