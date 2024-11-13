Borsa güne 9.196,02 puandan başladı (13 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle, 9.196,02 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile tekstil deri, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,84 ile orman kağıt basım oldu. Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kaybederek 9.226,86 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif bir seyir izleniyor.

Fed Başkanı'nın açıklamaları yatırımcıların gündeminde

Analistler, (Fed) yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade etti.

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

9.100 ve 8.950 seviyeleri destek, 9.350 ve 9.400 puan direnç konumunda

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ABD'de enflasyon, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.