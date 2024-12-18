Capital Economics 2025 tahminini paylaştı: Trump'ın gümrük vergileri ABD dolarını nasıl etkileyecek?

Capital Economics, ABD ekonomisinin ve borsasının diğer büyük ekonomilere kıyasla daha iyi performans göstermeye devam etmesi ve seçilen Başkan Donald Trump’ın 2025’te kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlaması ile ABD dolarının değer kazanacağı öngörüsünde bulundu. Şirketin değerlendirmesine göre, bu gelişmeler, ABD dolarının 2025 yılında biraz daha güçlenmesine yol açacak.

Capital Economics, Kasım ayında yapılan ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazandığı zaferin ardından geniş tabanlı bir dolar rallisinin başladığını belirtti. Bu rallinin devam etmesiyle birlikte, Trump’ın yeni gümrük tarifelerinin, dolar için bir başka yükseliş dalgası yaratması bekleniyor. Şirket, bu gelişmelerin ABD Dolar Endeksi’ni 2022 zirvesi olan 110 seviyelerine taşıyacağını öngörüyor. Şu anda ABD Dolar Endeksi 106,92 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin, doların önümüzdeki yıllarda güçlü kalacağına dair beklentileri güçlendirirken, küresel ticaretin ve ABD'nin ekonomik politikalarının etkisiyle doların uluslararası piyasalardaki rolü artabilir.