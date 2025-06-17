Commerzbank’tan yeni kur tahmini: Dolar ve Euro’da yükseliş bekleniyor
Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, Türk Lirası karşısında dolar ve euro için 2026’ya kadar uzanan yeni kur tahminlerini yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerle birlikte, kurda kademeli bir yükseliş beklentisi öne çıkıyor.
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Commerzbank, Türk Lirası’nın değer kaybının süreceğini belirterek, önümüzdeki dört çeyrek boyunca dolar ve euroda düzenli yükseliş beklediğini açıkladı. Banka, 2026 Eylül’ünde doların 47 TL, euronun ise 56,40 TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Banka, dolar/TL kuru için şu öngörüleri paylaştı:
Eylül 2025: 42,00 TL
Aralık 2025: 44,00 TL
Mart 2026: 45,00 TL
Haziran 2026: 46,00 TL
Eylül 2026: 47,00 TL
Euro/TL kuru için ise beklentiler şöyle:
Eylül 2025: 48,30 TL
Aralık 2025: 51,04 TL
Mart 2026: 52,65 TL
Haziran 2026: 54,28 TL
Eylül 2026: 56,40 TL