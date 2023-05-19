Dolar 19.80'nin üzerinde işlem görüyor
Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.
Haber Merkezi
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Dolar 19,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,34 TL’de yer alıyor.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 215 liradan el değiştiriyor.
Brent petrolün varil fiyatı 76.65 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.65 dolardan işlem görüyor.
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