Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı

Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Saat 07.40 itibariyle dolar 19,9274'ten işlem görüyor.

Bu verilere göre, TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.24 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.6 kayıp yaşadı.