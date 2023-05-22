Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Dolar/TL, 20.0743 seviyesini görerek rekor kırdı.
Haber Merkezi
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Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Saat 07.40 itibariyle dolar 19,9274'ten işlem görüyor.
Bu verilere göre, TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.24 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.6 kayıp yaşadı.
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