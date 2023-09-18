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  3. Dolar 27 liranın üzerinde, avro 28 lira sınırında (18 Eylül 2023 güncel kur)
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Dolar 27 liranın üzerinde, avro 28 lira sınırında (18 Eylül 2023 güncel kur)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,01 seviyelerinden işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Geçen hafta 27,4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,59 değer kazancıyla 27'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0150'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 33,5010'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 105,17 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,09 üzerinde 1,0670'den işlem görüyor.