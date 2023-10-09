Dolar 28 liraya tırmanıyor; avro 29,3 seviyesinde (9 Ekim 2023 güncel döviz kuru)
Dolar / TL kuru hızla 28 liraya tırmanırken, avro 29,26 seviyesinde işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,7060 liradan, avro 29,2630 liradan haftaya başladı.
1 dolar kaç lira?
Serbest piyasada 27,7040 liradan alınan dolar 27,7060 liradan satılıyor.
29,2610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,2630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,6210 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0310 lira olmuştu.