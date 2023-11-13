Dolar 28,5 liradan; avro 30,5'tan işlem görüyor (13 Kasım 2023 güncel kur)
Dolar / TL kuru yeni haftaya 28,5 liradan başlarken, avro 30,5 liradan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,5590 liradan, avro 30,5210 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,5570 liradan alınan dolar, 28,5590 liradan satılıyor. 30,5190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,5210 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 30,5270 lira olmuştu.