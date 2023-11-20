Dolar 28,7; avro 31,3 seviyesinde (20 Kasım 2023 döviz kurları)
Dolar ve avro haftanın ilk gününde değer kazanmaya devam etti. Dolar 28,7; avro ise 31,3 seviyesinden alıcı buldu.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, avro 31,3420 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,6980 liradan alınan dolar, 28,7000 liradan satılıyor. 31,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,3420 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 31,1840 lira olmuştu.