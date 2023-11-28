Dolar 29 liraya dayandı! (28 Kasım 2023 güncel döviz kuru)
Dolar ve avroda yükseliş trendi devam ediyor. Her iki kur da tarihi seviyelerine yakın seyrederken, dolar 29 lira bandında işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, avro 31,6820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor.
31,6800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, avronun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.