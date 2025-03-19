Dolar kaç TL oldu, dolar/TL'de son durum ne? (19 Mart 2025 güncel dolar ve Euro kurları)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasada hareketlilik yaşandı. Borsada düşüş görülürken, dövizde yukarı yönlü hareketler görüldü. Dolar kuru bugün yüzde 10'a yakın değer kazanmasının ardından biraz geriledi. Euro da benzer şekilde işlem gördü. Vatandaşlar "1 Dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" sorularını merak ederken, 19 Mart 2025 döviz kurundaki son durum da belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalar tepki verdi.
Operasyon haberlerinin ardından dolar ve Euro kurunda yukarı yönlü sert hareketler görüldü. Döviz kurları yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.
19 Mart 2025 itibariyle canlı döviz kurları şöyle:
1 ABD Doları bugün itibariyle 38,8 TL'den işlem görüyor. Dolardaki yükseliş yüzde 5,7 olarak kayda geçti.
1 Euro bugün yüzde 5,75'lik yükselişle 42,5 seviyesine kadar yükseldi.