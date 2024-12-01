Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Aralık Pazar Güncel Döviz Kurları)
1 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,73 liradan, euro 36,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 1 Aralık Pazar güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Yeni günde dolar/TL saat 07:25 itibarıyla 34,6707 (alış) 34,7333'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7541 TL seviyelerinde seyrediyor.