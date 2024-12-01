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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Aralık Pazar Güncel Döviz Kurları)

1 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,73 liradan, euro 36,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 1 Aralık Pazar güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Yeni günde dolar/TL saat 07:25 itibarıyla 34,6707 (alış) 34,7333'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7541 TL seviyelerinde seyrediyor.

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