İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 38,3415, satışta 38,4952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3403, satışta 38,4940 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyindeydi.

Dolar güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 38,4837 (alış) 38,5167'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,7574 TL seviyelerinde seyrediyor.