Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (10 Mart Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
10 MART ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 36,53 liradan, euro 39,64 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 36,5016 (alış) 36,5387'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 39,6417 TL seviyelerinde seyrediyor.