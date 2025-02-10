Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (10 Şubat Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
10 ŞUBAT ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 36,07 liradan, euro 37,22 TL seviyelerinden işlem görüyor. 10 Şubat Pazar güncel döviz kurları şöyle...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 35,9796 (alış) 36,0706'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,2204 TL seviyelerinde seyrediyor.