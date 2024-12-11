Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Aralık Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
11 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, avro 36,7280 liradan güne başladı. İşte 11 Aralık Çarşamba güncel döviz kurları...
Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor. 36,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,7554 lira, satışta 34,8947 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,7255 lira, satışta 34,8647 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyindeydi.