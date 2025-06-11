İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 39,1111, satışta 39,2678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,0302, satışta 39,1866 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1430 sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 39,2244 (alış) 39,2291'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 44,9007 TL seviyelerinde seyrediyor.