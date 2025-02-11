Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (11 Şubat Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,9199 lira, satışta 36,0639 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8804 lira, satışta 36,0242 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,9930 (alış) 36,0192'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,1303 TL seviyelerinde seyrediyor.