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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Kasım Salı Güncel Döviz Kurları)

12 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,36 liradan, euro 38,58 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 12 Kasım Salı güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3488  (alış) 34,3663'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5853  TL seviyelerinde seyrediyor.

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