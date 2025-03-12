Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Euro dün tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,4833 lira, satışta 36,6295 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,4303 lira, satışta 36,5762 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 147,60 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 36,5938 (alış) 36,6082'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 39,9473 TL seviyelerinde seyrediyor.