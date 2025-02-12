Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Şubat Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,9199 lira, satışta 36,0639 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0340, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 152,50 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,9832 (alış) 36,0570'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4225 TL seviyelerinde seyrediyor.