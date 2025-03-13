Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (13 Mart Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,5145 lira, satışta 36,6608 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,4833 lira, satışta 36,6295 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 148,40 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 36,5811 (alış) 36,6082'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 39,9715 TL seviyelerinde seyrediyor.