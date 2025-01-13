Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (13 Ocak Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 35,3934 (alış) 35,4751'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,2846 TL seviyelerinde seyrediyor.