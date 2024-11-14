  1. Dünya Gazetesi
  2. Dolar
  3. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)
Takip Et

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)

14 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,35 liradan, euro 36,35 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Kasım Perşembe güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından hisse senedi endekslerinde görülen ralli güç kaybederken, dolar yükseliş hareketini devam ettiriyor.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3315 (alış) 34,3531'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,3513 TL seviyelerinde seyrediyor.

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Kasım 2024)ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Kasım 2024)Altın

 

Dolar/TL'den günün ilk rakamları

Dolar Haberleri

Dolar/TL'den günün ilk rakamları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar