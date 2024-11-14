Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)
14 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,35 liradan, euro 36,35 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Kasım Perşembe güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından hisse senedi endekslerinde görülen ralli güç kaybederken, dolar yükseliş hareketini devam ettiriyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3315 (alış) 34,3531'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,3513 TL seviyelerinde seyrediyor.
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