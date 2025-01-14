Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Ocak Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,3949 lira, satışta 35,5367 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3108 lira, satışta 35,4523 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0200, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 35,4703 (alış) 35,4982'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4434 TL seviyelerinde seyrediyor.