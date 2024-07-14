Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları)
14 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, 33 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 36 seviyesini gördü. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.
İşte 14 Temmuz 2024 Pazar Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları...
ABD Doları: 33,03 (Alış) - 33,04 (Satış)
Euro: 35,95 (Alış) - 36,02 (Satış)
Sterlin: 42,72 (Alış) - 42,93 (Satış)