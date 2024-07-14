  1. Dünya Gazetesi
  2. Dolar
  3. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Temmuz Pazar Güncel Döviz Kurları)
Takip Et

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Temmuz Pazar Güncel Döviz Kurları)

14 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, 33 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 36 seviyesini gördü. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.

İşte 14 Temmuz 2024 Pazar Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları...

ABD Doları: 33,03 (Alış) - 33,04 (Satış)

Euro: 35,95 (Alış) - 36,02 (Satış)

Sterlin: 42,72 (Alış) - 42,93 (Satış)

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2024)ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Temmuz 2024)Altın

 