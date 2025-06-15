İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler finans piyasalarında da etkisi hissettiriyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 38,8488 (alış) 39,5850'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 45,6681 TL seviyelerinde seyrediyor.