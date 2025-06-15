Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (15 Haziran Pazar Güncel Döviz Kurları)
15 HAZİRAN ANLIK DÖVİZ KURU: İsrail ve İran arasındaki gerilim piyasaları hareketlendirdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oldu. Dolar 39,58 liradan, euro 45,66 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
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İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler finans piyasalarında da etkisi hissettiriyor.
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 38,8488 (alış) 39,5850'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 45,6681 TL seviyelerinde seyrediyor.