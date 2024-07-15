Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (15 Haziran Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
15 HAZİRAN ANLIK DÖVİZ KURU: Haftanın ilk işlem gününde döviz fiyatları takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,0342liradan, euro 36,0786 liradan haftaya başladı. İşte 15 Temmuz Pazartesi güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 33,0342 (alış) 33,0626'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,0786 TL seviyelerinde seyrediyor.
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