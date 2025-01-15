Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (15 Ocak Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
15 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,51 liradan, euro 36,62 TL seviyelerinden işlem görüyor. 15 Ocak Çarşamba güncel döviz kurları şöyle...
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,4998 (alış) 35,5174'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6242 TL seviyelerinde seyrediyor.