Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (16 Aralık Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
16 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, euro 36,8190 liradan haftaya başladı. Dolar bu seviyesiyle yeni zirvesini görmüş oldu. İşte 16 Aralık Pazartesi güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 34,9600 liradan alınan dolar, 34,9620 liradan satılıyor. 36,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8190 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,9500 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7460 lira olmuştu.