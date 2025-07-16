İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Serbest piyasada 40,2440 liradan alınan dolar, 40,2460 liradan satılıyor. 46,8050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,8070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,2110, euronun satış fiyatı ise 46,6060 lira olmuştu.