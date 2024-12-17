Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Aralık Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,8740 lira, satışta 35,0138 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,8377 lira, satışta 34,9773 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyindeydi.

Yeni günde dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,9221 (alış) 34,9874'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8271 TL seviyelerinde seyrediyor.