İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 39,2934, satışta 39,4509 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,2272, satışta 39,3844 lira olarak belirledi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 144,00 düzeyindeydi.

Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 39,3936 (alış) 39,4350'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 45,6454 TL seviyelerinde seyrediyor.