Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Mart Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
Türkiye'de döviz kurları 17 Mart 2025 Pazartesi günü de yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar/TL bugün 36,68 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL 39,94 seviyesinde bulunuyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Türkiye’de döviz kurları, 17 Mart 2025 itibarıyla her gün olduğu gibi yine ekonomi gündeminin en başında yer alıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararları, döviz kurlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Peki, dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…
17 Mart 2025 güncel dolar ve Euro kurları
Dolar/TL
Alış: 36,6725 TL
Satış: 36,6869 TL
Euro/TL
Alış: 39,9085 TL
Satış: 39,9451 TL