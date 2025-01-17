Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Ocak Cuma Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,3731 lira, satışta 35,5149 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,4046 lira, satışta 35,5464 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2230 ve dolar/yen paritesi 155,60 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,5208 (alış) 35,5394'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6175 TL seviyelerinde seyrediyor.