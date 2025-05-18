İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL 38,7941 (alış) 38,9003'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,3901 TL seviyelerinde seyrediyor.