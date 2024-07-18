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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları)

18 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,0916 liradan, euro 36,3342 işlem görüyor. İşte 18 Temmuz Perşembe güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 33,0916 (alış) 33,0983'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,3342 TL seviyelerinde seyrediyor.

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