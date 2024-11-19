Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (19 Kasım Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira olarak açıklamıştı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,3093 lira, satışta 34,4467 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 155,00 düzeyindeydi.

Dolar/TL bugün saat 07:20 itibarıyla ise 34,5958 (alış) 34,6055'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6492 TL seviyelerinde seyrediyor.