Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (19 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
19 MART ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Döviz piyasasında yeni zirveler görüldü. İstanbul serbest piyasada dolar 36,7510 liradan, euro 40,2140 liradan güne başladı.
AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı.
Dolar/TL 36,76, euro/TL de 40,31 seviyesini görerek rekor seviyeye çıktı. Dün doların satış fiyatı 36,6570 lira, euronun satış fiyatı ise 40,0050 lira olmuştu.
Dolar bu yıl TL karşısında yüzde 3,93, euro yüzde 9,6 yükseliş kaydetti.