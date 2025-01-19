Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (19 Ocak Pazar Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 35,3188 (alış) 35,5767'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4934 TL seviyelerinde seyrediyor.

TCMB'nin 2025 yılı dolar tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı 2025 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu dolar kuru beklentisini gözler önüne serdi. Ankete göre, reel sektör ve finans temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının beklentisi:

2025 yıl sonu dolar kuru tahmini: 43,03 TL

12 ay sonrası döviz kuru tahmini: 43,81 TL

Bu tahminler, dövizde uzun vadeli yön arayışını anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.