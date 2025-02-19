Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (19 Şubat Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,1711 lira, satışta 36,3160 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 36,2888 (alış) 36,3027'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,9934 TL seviyelerinde seyrediyor.