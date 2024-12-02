Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (2 Aralık Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

Dolar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinin etkisiyle sabah seansında çoğu G-10 ve Asya para birimi karşısında güçlendi.

ABD'de seçilmiş Başkan Trump, BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD dolarını kullanma taahhüdünde bulunmalarını istedi. Trump sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi lider, "BRICS Ülkeleri'nin dolardan uzaklaşmaya çalışırken bizim kenarda durup izlememiz fikri bitti" diye yazdı. Trump, "Bu ülkelerden, yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ve güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair bir taahhüt bekliyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar ve muhteşem ABD ekonomisine satış yapmaktan vazgeçmeyi bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Serbest piyasada 34,7120 liradan alınan dolar, 34,7140 liradan satılıyor. 36,5620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5640 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6660 lira olmuştu.