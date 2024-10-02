Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (2 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
2 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,2240 liradan, avro 37,8970 liradan güne başladı. İşte 2 Ekim Çarşamba güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 34,2220 liradan alınan dolar, 34,2240 liradan satılıyor. 37,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,8970 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2210 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9830 lira olmuştu.
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