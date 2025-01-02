Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (2 Ocak Perşembe Güncel Döviz Kurları)
2 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, euro 36,7620 liradan güne başladı. 2 Ocak Perşembe güncel döviz kurları şöyle...
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 35,3710 liradan alınan dolar, 35,3730 liradan satılıyor. 36,7600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7620 lira olarak belirlendi.
Salı günü doların satış fiyatı 35,3580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.