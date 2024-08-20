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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 20 Ağustos Salı Güncel Döviz Kurları)

20 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,75 liradan, euro 37,43 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 20 Ağustos Salı güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 33,7591  (alış) 33,7894'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4334 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Dolar/TL'den günün ilk rakamları

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Dolar/TL'den günün ilk rakamları
Dolar/TL'den günün ilk rakamları

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Dolar/TL'den günün ilk rakamları
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