Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Aralık Cuma Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,9822 lira, satışta 35,1224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,9285 lira, satışta 35,0684 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyindeydi.

Yeni günde ise dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,1488 (alış) 35,1669'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4834 TL seviyelerinde seyrediyor.